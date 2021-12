Vicenza | riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 | annullato l’allenamento odierno

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La pandemia di-19 continua a non dare tregua neanche al mondo del calcio. In queste ore ilha infatti riscontratodial virus all’interno del gruppo squadra. I giocatori sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Il club veneto, dunque, hala sessione odierna di allenamento: “Il restante gruppo squadra è stato sottoposto a tampone molecolare. La seduta di allenamento prevista per oggi, mercoledì 22 dicembre, è stata annullata”. Seguiranno ulteriori aggiornamenti domani, all’esito dei tamponi molecolari effettuati. SportFace.