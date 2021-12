Viaggio nella stravaganza di Kostas Manolas (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Kostas Manolas se ne è andato all’improvviso, come un rapinatore in fuga si è presentato all’aeroporto con una valigetta di contanti, stufo della sua vita e pronto a lasciarsela alle spalle. È stato fermato dalla Guardia di Finanza perché trasportava più di ventimila euro, e nessuna persona sana di mente, e che non ha niente da nascondere, cerca di partire con in tasca ventimila euro in contanti. Abbiamo smesso di chiederci cosa sta facendo Manolas, abituati ormai alle sue stravaganze, pensavamo a un rientro anticipato a casa prima di Natale: con i problemi fisici patiti ultimamente forse non c’era motivo di restare a Napoli. Invece il giorno dopo è uscita la notizia del suo trasferimento all’Olympiacos: Manolas con la maglia a righe bianche e rosse, irsuto, che guarda in camera col suo sguardo buffo da finto ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 22 dicembre 2021)se ne è andato all’improvviso, come un rapinatore in fuga si è presentato all’aeroporto con una valigetta di contanti, stufo della sua vita e pronto a lasciarsela alle spalle. È stato fermato dalla Guardia di Finanza perché trasportava più di ventimila euro, e nessuna persona sana di mente, e che non ha niente da nascondere, cerca di partire con in tasca ventimila euro in contanti. Abbiamo smesso di chiederci cosa sta facendo, abituati ormai alle sue stravaganze, pensavamo a un rientro anticipato a casa prima di Natale: con i problemi fisici patiti ultimamente forse non c’era motivo di restare a Napoli. Invece il giorno dopo è uscita la notizia del suo trasferimento all’Olympiacos:con la maglia a righe bianche e rosse, irsuto, che guarda in camera col suo sguardo buffo da finto ...

Viaggio nella stravaganza di Kostas Manolas Due mesi fa era considerato ancora uno dei migliori difensori della Serie A, oggi ha già l'aria dell'ex giocatore, finito a riposare le membra nel campionato di casa, nella squadra che lo ha cresciuto ...

