Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2021 ore 17:45

Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2021 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE DI Roma FORTI DISAGI PER IL TRAFFICO IN ULTRIORE AUMENTO IN INTERNA CODE DA TRIONFALE ALLA PRENESTINA E TRA Roma-FIUMICINO E BOCCEA IN ESTERNA CODE DA Roma-FIUMICINO E TIBURTINA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO E VERSO IL CENTRO DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST ORA LE CONSOLARI INCIDENTI RISOLTI SU VIA AURELIA PERMANGONO LE CODE DA VIA DI BOCEEA AL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA CON RIPERCUSSIONI, CODE SULLE STRADE LIMITROFE RISOLTO L'INCIDENTE ANCHE SLLA SALARIA ANCORA RALLENTAMENTI DA SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RIETI CI ...

tamicheA1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Casilina, tra Finocchio e GRA - tamicheA1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità traffico intenso a via Merulana, tra piazza di San Giovanni in Laterano e largo Leopardi - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via della Balduina, tra viale delle Medaglie D'Oro e via Massimi. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Torrevecchia, tra largo Arturo Donaggio e via di Boccea - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via del Casale di San Basilio, tra via Fabriano e piazza Nicola Maria Nicolai -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma In gravi condizioni dopo un incidente stradale, l'appello della famiglia: 'Cerchiamo testimoni' ... dicono i cittadini che si dicono pronti a sedersi ad un tavolo con le istituzioni per stilare un 'protocollo di intervento con deviazione della viabilità e utilizzo delle strade interne come via di ...

Il cavalcaferrovia chiuso dal terremoto del 2016: ok in giunta al progetto per il nuovo ponticello ...pesato (e ancora pesa) prima di tutto sulla viabilità del quadrante. L'intero flusso di traffico si è infatti spostato sul vicino ponte Settimia Spizzichino, mentre i treni della metro B e della Roma ...

