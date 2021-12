Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2021 ore 08:45 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2021 ORE 08.35 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A12 Roma-TARQUINIA SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 45+000 TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD DIREZIONE TARQUINIA, ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI. TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA BOCCEA E AURELIA, PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E PARCO DE’ MEDICI, POI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, IL TUTTO DIREZIONE EUR. ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)DEL 22 DICEMBREORE 08.35 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12-TARQUINIA SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 45+000 TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD DIREZIONE TARQUINIA, ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI. TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA BOCCEA E AURELIA, PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRAFIUMICINO E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA. SULLAFIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E PARCO DE’ MEDICI, POI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, IL TUTTO DIREZIONE EUR. ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ...

- romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Mattia Battistini, tra via di Boccea e via di San Cleto Papa - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su viale dei Colli Portuensi, tra via di Monteverde e la circonvallazione Gianicolense - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Morena, tra via Scido e via della Folgarella - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Casal del Marmo, tra largo Codogno e via Alfonso Gallo-Ottavia

