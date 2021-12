Vi racconto il gioco di sponda tra Italia e Usa. Parla l’amb. Zappia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con il suo libro Mario De Pizzo ci offre l’occasione di riflettere sullo stato e le prospettive del rapporto tra Usa e Italia. Questo 2021 è stato davvero l’anno dell’America per noi come ha scritto Mario De Pizzo, ma anche dell’Italia per l’America, per restituire un’immagine fedele di quella che si è rivelata quasi una simbiosi oltre che una profonda amicizia. L’amministrazione Biden ha preso avvio sulle ceneri dell’assalto a Capitol Hill di gennaio in un Paese fortemente polarizzato al suo interno ma con l’ambizione racchiusa nello slogan “America is back”. E direi che il ritorno dell’America sulla scena internazionale è riuscito anche grazie al sostegno dell’Italia. Mi riferisco ad esempio al rientro degli Usa nel Consiglio dei diritti umani, impossibile senza di noi e soprattutto al G20 in cui Washington ha ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con il suo libro Mario De Pizzo ci offre l’occasione di riflettere sullo stato e le prospettive del rapporto tra Usa e. Questo 2021 è stato davvero l’anno dell’America per noi come ha scritto Mario De Pizzo, ma anche dell’per l’America, per restituire un’immagine fedele di quella che si è rivelata quasi una simbiosi oltre che una profonda amicizia. L’amministrazione Biden ha preso avvio sulle ceneri dell’assalto a Capitol Hill di gennaio in un Paese fortemente polarizzato al suo interno ma conizione racchiusa nello slogan “America is back”. E direi che il ritorno dell’America sulla scena internazionale è riuscito anche grazie al sostegno dell’. Mi riferisco ad esempio al rientro degli Usa nel Consiglio dei diritti umani, impossibile senza di noi e soprattutto al G20 in cui Washington ha ...

