Verso l'anticipo della terza dose a 4 mesi, tamponi a chi non ce l'ha (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tampone ai vaccinati per l’accesso a feste, discoteche e luoghi ad alto assembramento, anticipo della terza dose a 4 (se non a 3) mesi, mascherine all’aperto, obbligo di dispositivi Ffp2 sui mezzi e uffici pubblici e nei luoghi al chiuso quali cinema e teatri. È questa la combinazione di disposizioni che Palazzo Chigi sta mettendo a punto per arginare l’ondata della variante Omicron e che verrà sottoposto al vaglio prima della cabina di regia politica prevista per la mattinata di domani, e quindi del Consiglio dei ministri in agenda nel pomeriggio, che dovrà dare il via libera definitivo. Sono ore febbrili nel governo, sulla direttrice tra presidenza del Consiglio e ministero della Salute si susseguono riunioni e scambi di documenti, un confronto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tampone ai vaccinati per l’accesso a feste, discoteche e luoghi ad alto assembramento,a 4 (se non a 3), mascherine all’aperto, obbligo di dispositivi Ffp2 sui mezzi e uffici pubblici e nei luoghi al chiuso quali cinema e teatri. È questa la combinazione di disposizioni che Palazzo Chigi sta mettendo a punto per arginare l’ondatavariante Omicron e che verrà sottoposto al vaglio primacabina di regia politica prevista per la mattinata di domani, e quindi del Consiglio dei ministri in agenda nel pomeriggio, che dovrà dare il via libera definitivo. Sono ore febbrili nel governo, sulla direttrice tra presidenza del Consiglio e ministeroSalute si susseguono riunioni e scambi di documenti, un confronto ...

