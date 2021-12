Vergogna al Maradona | cori razzisti dai tifosi dello Spezia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)allo stadio Diego Armandodi Fuorigrotta, dove si sta giocando Napoli-, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Ancora una volta si verificano brutti episodi, ora in questione ci sono i supportersche dal settore ospiti cantanooffensivi nei confronti dei napoletani legati alle loro origini del Sud-Italia. Non è la prima volta che iazzurri sono soggetti a deidiscriminatori e stavolta in campo si sente: “Siete solo sporchi terroni”.

valepocha83 : Solo un appunto... @sscnapoli e @ComuneNapoli avere fatto pena! Non far entrare la figlia di DIEGO ARMANDO MARADONA…

