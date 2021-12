Venezia | Zanetti | «Giocata a viso aperto | c’è poco da rimproverare»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Misterha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la gara delcontro la Lazio: le parole dell’allenatore dei veneti Misterha parlato nel post partita di-Lazio. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. GARA – «Normale che siamo partiti con l’handicap, contro questo tipo di squadre è dura. Mi dà fastidio aver preso gol su palla inattiva, perchè significa che siamo leggeri e non possiamo permettercelo. Lavoriamo partita per partita, anche oggi ce la siamocontro uno squadra che crea tantissime occasioni da gol, ma che con noi ha faticato. Non ho molto da dire ai miei per come sono stati in campo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La squadra dinon perde il filo del gioco, continua a costruire dal basso e la percentuale di passaggi riusciti per entrambe le squadre è superiore al 90%. Ma al 28' ilrischia grosso:...6 - Un buononora l'ultima gara del 2021, ma non raccoglie punti. LAZIO (4 - 3 - 3) Strakosha 6 - Incolpevole sul gol di Forte. Quasi inoperoso per il resto. Marusic 6 - Non riesce a ...Al Penzo decidono i gol di Pedro, Acerbi e Luis Alberto. Per gli arancioneroverdi, in dieci nel finale per l’espulsione di Tessmann, a segno Forte ...Venezia, 22 dic. - La Lazio chiude in bellezza il 2021 vincendo per 3-1 a Venezia grazie ai gol in avvio dei due tempi di Pedro e Acerbi e alla rete nel recuper ...