Venezia-Lazio 1-3 | tris biancoceleste

La Lazio vince 3-1 a Venezia in un match della 19/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Penzo'. A decidere la partita le reti di Pedro al 3?, Acerbi al 48? e Luis Alberto al 95?; per i padroni di casa in gol Forte alla mezz'ora. Gli arancioneroverdi chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Tessmann al 91?. In classifica i biancocelesti salgono a 31 punti, mentre i lagunari restano fermi a quota 17 in sedicesima posizione.

