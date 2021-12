Veera Kinnunen è mamma Il post su Instagram è puro amore

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il mondo della danza si tinge di azzurro e l’annuncio sudel lieto evento è stato dato proprio da lei, Vera, diventatadi Valter. La ballerina del programma televisivo di RaiUno “Ballando sotto le stelle”, ha annunciato la nascita di suo figlio con unsui social che è. In casa-Mingoia è arrivato un fiocco azzurro carico di tenerezza., nota al pubblico per essere stata una delle ballerine del programma Ballando sotto le stelle, ha dato alla luce il suo piccolo Valter Rosario Arvo, annunciandolo con una fotoata sul suo profilo. Un’immagine di gioia immensa e di infinita tenerezza quella sui social della neo ...

Advertising

lillydessi : #VeeraKinnunen è diventata #mamma: il #primo #scatto #tenerissimo su #Instagram - DiLei - DonnaGlamour : Grande gioia per Veera Kinnunen: è nato il suo primo figlio - ParliamoDiNews : Veera Kinnunen ha partorito: sesso, nome e il silenzio tombale dell`ex #veera #kinnunen #partorito #sesso #silenzio… - Angy_05_12 : @Chicca_colors Sicuramente tornerà Veera Kinnunen, di donne già ne sono entrate di nuove, mentre al posto di Simone… -

Ultime Notizie dalla rete : Veera Kinnunen

Ballando con le stelle,è diventata mamma: il nome del primo figlioKinnuen è diventata mamma per la prima volta ed ha voluto annunciare il lieto evento sui social con un tenero post e delle storie. La ...Programmi TVè diventata mamma, il nome scelto per il pargoletto è d[...]ha recentemente dato alla luce un maschietto. La ballerina ha condiviso la [...] Tra di loro c'...Una nuova coppia è al centro del gossip sudamericano. Occhi tutti puntati su Dani Osvaldo che a quanto pare, come lui stesso ha confermato due giorni fa con una dolcissima dedica d’amore, è pronto per ...Poche ore fa Veera Kinnunen che é una storica ballerina di Ballando con le stelle, ha annunciato di essere diventata mamma del piccolo Valter Rosario Arvo, avuto dal compagno Salvatore Mingoia: ...