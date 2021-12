Vaticano, Papa Francesco interrompe l’udienza settimanale per rispondere al telefono: il video (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fuoriprogramma di Papa Francesco in Vaticano durante i tradizionali e rituali saluti al termine dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI. Il Pontefice si è inizialmente scusato con un religioso che in quel momento era in coda per salutarlo e per potergli parlare, dopodiché si è fatto passare il cellulare, al quale ha parlato per pochi secondi, per poi riprendere con il cerimoniale. C’è anche un precedente: l’11 agosto di quest’anno (2021) al Santo Padre fu passato uno smartphone dal suo assistente per una chiamata urgente e si allontanò per qualche istante, per poi tornare a salutare i fedeli L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fuoriprogramma diindurante i tradizionali e rituali saluti al termine delgenerale nell’Aula Paolo VI. Il Pontefice si è inizialmente scusato con un religioso che in quel momento era in coda per salutarlo e per potergli parlare, dopodiché si è fatto passare il cellulare, al quale ha parlato per pochi secondi, per poi riprendere con il cerimoniale. C’è anche un precedente: l’11 agosto di quest’anno (2021) al Santo Padre fu passato uno smartphone dal suo assistente per una chiamata urgente e si allontanò per qualche istante, per poi tornare a salutare i fedeli L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

