Variante Omicron, Silvestri: “Uscire da ondata di isteria collettiva” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Su Omicron è necessario recuperare “una discussione seria, pacata, pragmatica e basata sui fatti”. E’ l’invito che il virologo italiano Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, rivolge sulla base degli ultimi dati emersi sulla nuova Variante di Sars-CoV-2. Risultati che lo scienziato riassume in un post su Facebook, “nella speranza di poter dare un contributo, magari anche molto modesto – scrive – perché il mio Paese lontano esca da questa ondata di isteria collettiva che sembra averlo preso in queste ultime settimane”. “Mentre i media mainstream straparlano di ‘tsunami Omicron’ e quelli ‘alternativi’ delirano di vaccini tossici e di dittatura degli scienziati – spiega il fondatore della pagina social ‘Pillole di ottimismo’ – ci sono tre ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Suè necessario recuperare “una discussione seria, pacata, pragmatica e basata sui fatti”. E’ l’invito che il virologo italiano Guido, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, rivolge sulla base degli ultimi dati emersi sulla nuovadi Sars-CoV-2. Risultati che lo scienziato riassume in un post su Facebook, “nella speranza di poter dare un contributo, magari anche molto modesto – scrive – perché il mio Paese lontano esca da questadiche sembra averlo preso in queste ultime settimane”. “Mentre i media mainstream straparlano di ‘tsunami’ e quelli ‘alternativi’ delirano di vaccini tossici e di dittatura degli scienziati – spiega il fondatore della pagina social ‘Pillole di ottimismo’ – ci sono tre ...

Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: L'arrivo della variante #Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia. Domani si terrà una ca… - Adnkronos : Variante #Omicron, Lopalco: 'No a tampone per vaccinati, messaggio sbagliato'. - TgLa7 : #Draghi: variante Omicron ha aperto nuova fase della pandemia - Brownfox_51 : Omicron non è una variante normale - giulia_getta : RT @dottorbarbieri: ?????????? GERMANIA NON ESCLUDE NECESSITÀ #QUARTADOSE E ORDINA 80 MILIONI DI DOSI DI VACCINO #PFIZER 'nella versione aggiorn… -