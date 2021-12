Variante Omicron, quarta dose vaccino in Germania (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Variante Omicron in Germania, verrà somministrata anche una quarta dose del vaccino anti Covid. Lo ha annunciato il ministro della Salute Lauterbach, spiegando in una conferenza stampa che una “aggressiva campagna di ‘booster’ è la nostra difesa più importante nella lotta contro Omicron”. Secondo quanto affermato da Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institute (Rki), Omicron sarà la Variante più diffusa in Germania entro tre settimane. “Il Natale non deve diventare la scintilla che dà il via all’incendio Omicron”, ha detto Wieler nella stessa conferenza stampa, invitando i cittadini a mantenere al minimo i contatti. La Germania ha ordinato 4 milioni di dosi del nuovo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021)in, verrà somministrata anche unadelanti Covid. Lo ha annunciato il ministro della Salute Lauterbach, spiegando in una conferenza stampa che una “aggressiva campagna di ‘booster’ è la nostra difesa più importante nella lotta contro”. Secondo quanto affermato da Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institute (Rki),sarà lapiù diffusa inentro tre settimane. “Il Natale non deve diventare la scintilla che dà il via all’incendio”, ha detto Wieler nella stessa conferenza stampa, invitando i cittadini a mantenere al minimo i contatti. Laha ordinato 4 milioni di dosi del nuovo ...

Advertising

RobertoBurioni : La variante Alfa (inglese) è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alfa. Omicron è diverso… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: L'arrivo della variante #Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia. Domani si terrà una ca… - Adnkronos : Variante #Omicron, Lopalco: 'No a tampone per vaccinati, messaggio sbagliato'. - 4Tchat : RT @tradori: Il dottor Robert Malone, uno degli inventori dei vaccini mRNA , dichiara che la variante Omicron è un regalo di Natale perché… - AntonioBanfi1 : RT @FilBarbera: La strategia del Governo contro la variante Omicron, in sintesi: ?????? -