Variante Omicron, perché Kluge (Oms) ha parlato di «tempesta in arrivo» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non è il momento degli allarmi, ma sulla Variante Omicron non arrivano certo dichiarazioni distensive. Le ultime, provenienti da una voce interna ad un organo ufficiale, sono quelle di Hans Kluge, direttore dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa. Il funzionario, in particolare, ha parlato di "nuova tempesta in arrivo". Una dichiarazione che è un po' il frutto di quelle che sono le prospettive determinate dalla contingenza di caratteristiche che iniziano a conoscersi del nuovo ceppo del virus. Variante Omicron, gli scenari in Europa Gli ultimi dati provenienti dagli Usa relativi al sequenziamento dei genomi virali degli ultimi contagi Covid hanno raccontato che la Variante ...

