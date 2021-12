Variante Omicron Italia, Draghi: “Nuova fase pandemia” – Diretta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “L’arrivo della Variante Omicron, che gli scienziati ci dicono essere molto più contagiosa delle precedenti, ha aperto una Nuova fase nella pandemia. Domani si terrà una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base del quadro epidemiologico”. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, apre così l’introduzione nella conferenza stampa di fine anno. “I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus. Tra i decessi, tre quarti sono non vaccinati”, dice. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “L’arrivo della, che gli scienziati ci dicono essere molto più contagiosa delle precedenti, ha aperto unanella. Domani si terrà una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base del quadro epidemiologico”. Il presidente del Consiglio, Mario, apre così l’introduzione nella conferenza stampa di fine anno. “I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus. Tra i decessi, tre quarti sono non vaccinati”, dice. L'articolo proviene daSera.

