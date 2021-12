Variante Omicron, in Gb 14 morti e 129 ricoveri (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nel Regno Unito al momento sono 129 le persone ricoverate per contagio da Variante Omicron del Covid e sono 14 in totale i morti. Lo ha reso noto la sottosegretaria alla Sanità, Gillian Keegan, intervistata da Sky News. Ma nonostante i contagi, niente lockdown prima di Natale e niente restrizioni più rigide in Gran Bretagna prima del 25 dicembre. Il premier Boris Johnson, in un messaggio video, ha rinviato – per ora – l’ulteriore stretta nonostante la diffusione della Variante Omicron. “Non c’è dubbio, la Variante Omicron continua a diffondersi ad una velocità che non abbiamo mai visto prima. La situazione rimane estremamente difficile ma mi rendo anche conto che le persone hanno aspettato per capire se i loro piani per Natale sarebbero stati condizionati”, dice ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nel Regno Unito al momento sono 129 le persone ricoverate per contagio dadel Covid e sono 14 in totale i. Lo ha reso noto la sottosegretaria alla Sanità, Gillian Keegan, intervistata da Sky News. Ma nonostante i contagi, niente lockdown prima di Natale e niente restrizioni più rigide in Gran Bretagna prima del 25 dicembre. Il premier Boris Johnson, in un messaggio video, ha rinviato – per ora – l’ulteriore stretta nonostante la diffusione della. “Non c’è dubbio, lacontinua a diffondersi ad una velocità che non abbiamo mai visto prima. La situazione rimane estremamente difficile ma mi rendo anche conto che le persone hanno aspettato per capire se i loro piani per Natale sarebbero stati condizionati”, dice ...

Advertising

AurelianoStingi : Nelle ultime settimane ho postato questa tabella per farvi apprezzare la potenza devastante dei vaccini. Purtroppo… - Ruffino_Lorenzo : Draghi e Speranza dicono che abbiamo un vantaggio con Omicron sul resto d'Europa, ma molto probabilmente non è vero… - Adnkronos : Variante #Omicron, Lopalco: 'No a tampone per vaccinati, messaggio sbagliato'. - Nazione_Empoli : La variante Omicron fa paura, guardia altissima - lucecca99 : L'inventiva di tal Abrignani (Cts): 'È probabile che l'aumento di contagi sia dovuto alla variante Omicron. Se non… -