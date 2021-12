Variante Omicron, Francia “rischia 100mila casi al giorno” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Variante Omicron del Covid sarà “dominante in Francia tra Natale e Capodanno”. Lo ha previsto il ministro della Sanità francese, Olivier Veran, in un’intervista oggi a Bfm tv, sottolineando che si rischiano quindi “100mila nuovi casi al giorno”, rispetto ai 70mila che si registrano in questi giorni. Al momento, ha spiegato Veran, i casi di Omicron sono il 20% di quelli nazionali, il 35% nell’Ile-de-France. “Ma se mi farà questa domanda tra due giorni, le dirò che un contagio su tre è per Omicron”, ha poi aggiunto il ministro, sottolineando la velocità del contagio di questa Variante. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladel Covid sarà “dominante intra Natale e Capodanno”. Lo ha previsto il ministro della Sanità francese, Olivier Veran, in un’intervista oggi a Bfm tv, sottolineando che sino quindi “nuovial”, rispetto ai 70mila che si registrano in questi giorni. Al momento, ha spiegato Veran, idisono il 20% di quelli nazionali, il 35% nell’Ile-de-France. “Ma se mi farà questa domanda tra due giorni, le dirò che un contagio su tre è per”, ha poi aggiunto il ministro, sottolineando la velocità del contagio di questa. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Draghi e Speranza dicono che abbiamo un vantaggio con Omicron sul resto d'Europa, ma molto probabilmente non è vero… - AurelianoStingi : Nelle ultime settimane ho postato questa tabella per farvi apprezzare la potenza devastante dei vaccini. Purtroppo… - Adnkronos : Variante #Omicron, Lopalco: 'No a tampone per vaccinati, messaggio sbagliato'. - MarracinoD : RT @La_manina__: Il mondo secondo Renzi e i renziani: - Economist premia l'Italia per la ripresa: grazie Draghi; grazie Renzi - Merkel invi… - 73Orlando73 : RT @valy_s: Con una variante “veloce” come #Omicron non si riuscirà a tracciare un bel niente. La soluzione è ritornare ad usare gli strume… -