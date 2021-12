Variante Omicron, Francia “rischia 100mila casi al giorno” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Variante Omicron del Covid sarà “dominante in Francia tra Natale e Capodanno”. Lo ha previsto il ministro della Sanità francese, Olivier Veran, in un’intervista oggi a Bfm tv, sottolineando che si rischiano quindi “100mila nuovi casi al giorno”, rispetto ai 70mila che si registrano in questi giorni. Al momento, ha spiegato Veran, i casi di Omicron sono il 20% di quelli nazionali, il 35% nell’Ile-de-France. “Ma se mi farà questa domanda tra due giorni, le dirò che un contagio su tre è per Omicron”, ha poi aggiunto il ministro, sottolineando la velocità del contagio di questa Variante. Véran ha quindi annunciato il via libera alla campagna di vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladel Covid sarà “dominante intra Natale e Capodanno”. Lo ha previsto il ministro della Sanità francese, Olivier Veran, in un’intervista oggi a Bfm tv, sottolineando che sino quindi “nuovial”, rispetto ai 70mila che si registrano in questi giorni. Al momento, ha spiegato Veran, idisono il 20% di quelli nazionali, il 35% nell’Ile-de-France. “Ma se mi farà questa domanda tra due giorni, le dirò che un contagio su tre è per”, ha poi aggiunto il ministro, sottolineando la velocità del contagio di questa. Véran ha quindi annunciato il via libera alla campagna di vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli ...

