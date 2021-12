Variante Omicron, AstraZeneca lavora su vaccino (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Anche AstraZeneca lavora a un vaccino ‘adattato’ per la Variante Omicron del coronavirus. A farlo sapere è stata la stessa azienda anglo-svedese. “Abbiamo fatto i passi preliminari insieme all’università di Oxford – è stato spiegato in una nota rimbalzata sulla stampa internazionale – per produrre un vaccino per la Variante Omicron nel caso in cui fosse necessario”. Per poterlo valutare, si monitorano “i dati emergenti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Anchea un‘adattato’ per ladel coronavirus. A farlo sapere è stata la stessa azienda anglo-svedese. “Abbiamo fatto i passi preliminari insieme all’università di Oxford – è stato spiegato in una nota rimbalzata sulla stampa internazionale – per produrre unper lanel caso in cui fosse necessario”. Per poterlo valutare, si monitorano “i dati emergenti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

