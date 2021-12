Vaccino | la “Crusca” elogia Draghi e Il Secolo | «Bravo Ha detto “richiamo” e non “booster”»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Altro che giornalisti in piedi ad applaudire in uno spettacolo – in verità – alquanto sconsolante. La vera soddisfazione per Mario(lo diciamo senza alcuna ironia) è aver incassato il plauso dell’Accademia dellache al premier ha lanciato un convinto «!» per aver accuratamente evitato di usare nell’odierna conferenza stampa il termine “” in luogo del ben più comprensibile ““. Fa piacere anche ald’Italia che solo qualche giorni fa esortava le istituzioni a utilizzare termini italiani. E non solo per inesistenti pruriti vetero-nazionalistici, come qualcuno potrebbe malignare, ma semplicemente per meglio sconfiggere il virus. Il linguista Mazzini: «non si capisce» Se infatti i mezzi di informazioni di massa usano parole ...