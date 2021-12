Vaccino, a quando anticipano la terza dose (per decreto): l'ultima brutale accelerata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si avvicina il momento delle decisioni, delle scelte, dell'ultima stretta anti-Covid in vista di Capodanno e delle feste, che anche quest'anno saranno meste. Il decreto verrà approvato domani, giovedì 23 dicembre, e gli ultimi dati sul contagio - oltre 30mila con 153 morti, dal punto di vista dei positivi il record di questo 2021 - altro non fanno che spingere verso misure ancor più drastiche. Dunque, nel dettaglio e punto per punto, vediamo quali sono le indiscrezioni delle ultime ore. Si parte dal Vaccino: così come accade in altri Stati, il decreto dovrebbe stabilire il via libera alla terza dose quattro mesi dopo la seconda, accorciando ulteriormente i tempi, con l'obiettivo di ridurre al massimo il calo dell'efficacia del siero già dimostrata di fronte alla variante Delta e assai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si avvicina il momento delle decisioni, delle scelte, dell'stretta anti-Covid in vista di Capodanno e delle feste, che anche quest'anno saranno meste. Ilverrà approvato domani, giovedì 23 dicembre, e gli ultimi dati sul contagio - oltre 30mila con 153 morti, dal punto di vista dei positivi il record di questo 2021 - altro non fanno che spingere verso misure ancor più drastiche. Dunque, nel dettaglio e punto per punto, vediamo quali sono le indiscrezioni delle ultime ore. Si parte dal: così come accade in altri Stati, ildovrebbe stabilire il via libera allaquattro mesi dopo la seconda, accorciando ulteriormente i tempi, con l'obiettivo di ridurre al massimo il calo dell'efficacia del siero già dimostrata di fronte alla variante Delta e assai ...

Advertising

federicadieni : Il #vaccino tutela te stesso, il #tampone chi ti circonda e lo #smartworking la collettività . Quando… - Matteo_coss97 : RT @pills_ofscience: Quando 30 anni fa (non c'era Wathsapp) potevi vaccinarti a 11 anni con 3 dosi in 7 mesi senza che ci fosse l'idraulico… - viralvideovlogs : RT @pills_ofscience: Quando 30 anni fa (non c'era Wathsapp) potevi vaccinarti a 11 anni con 3 dosi in 7 mesi senza che ci fosse l'idraulico… - CiccioniSe : RT @pills_ofscience: Quando 30 anni fa (non c'era Wathsapp) potevi vaccinarti a 11 anni con 3 dosi in 7 mesi senza che ci fosse l'idraulico… - vendutoschifoso : RT @AStramezzi: Coronavirus, Israele annuncia inoculazione quarta dose di vaccino Ma quando capiranno che se non hanno funzionato le prime… -