Vaccini e Pnrr, il premier assicura: basi solide (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tradizionale conferenza di fine anno del presidente del Consiglio. In gran parte incentrata sull'emergenza pandemia e sulle sue conseguenze. 'I Vaccini sono la difesa migliore, la priorità ora è la ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tradizionale conferenza di fine anno del presidente del Consiglio. In gran parte incentrata sull'emergenza pandemia e sulle sue conseguenze. 'Isono la difesa migliore, la priorità ora è la ...

Advertising

MarySpes : RT @Tradire_e_fare: @lucabattanta Il dramma è che noi, oltre a fare da cavia per i vaccini, faremo anche da apripista per il controllo soci… - MaxArdo3 : @sarabanda_ Chi critica per una cosa e chi critica per esattamente l’opposto. Di fatto con Draghi la campagna vacci… - lucabattanta : RT @Tradire_e_fare: @lucabattanta Il dramma è che noi, oltre a fare da cavia per i vaccini, faremo anche da apripista per il controllo soci… - LumsaNews : Vaccini, Pnrr e governo sono i temi affrontati affrontati dal presidente del Consiglio Mario #Draghi nella… - Tradire_e_fare : @lucabattanta Il dramma è che noi, oltre a fare da cavia per i vaccini, faremo anche da apripista per il controllo… -