Vaccini, Bassetti “Se diranno che il richiamo va fatto ogni 6 mesi, lo faremo. Solo gli ignoranti si stupiscono di questo” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Oggi in reparto si vede che la prognosi Covid per un vaccinato positivo e per uno non immunizzato è molto diversa. Tutto deve esser governato dall’esperienza e dai dati scientifici che, se diranno che il richiamo va fatto ogni 6 mesi, lo faremo. La medicina cambia, non rimane immutabile nel tempo, è in continua evoluzione. Solo gli ignoranti si stupiscono di questo”. Così il direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, commentando il comortaento di Israele, che ha annunciato, di qui a breve, di partire anche com le quarte dosi. Bassetti: “. Io personalmente, se sarà che ci dovremo vaccinarci ogni 6 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Oggi in reparto si vede che la prognosi Covid per un vaccinato positivo e per uno non immunizzato è molto diversa. Tutto deve esser governato dall’esperienza e dai dati scientifici che, seche ilva, lo. La medicina cambia, non rimane immutabile nel tempo, è in continua evoluzione.glisidi”. Così il direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, Matteo, commentando il comortaento di Israele, che ha annunciato, di qui a breve, di partire anche com le quarte dosi.: “. Io personalmente, se sarà che ci dovremo vaccinarci6 ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Il coretto natalizio dei #virologi per i #vaccini. Io non volevo crederci, invece è vero: vietato ai deboli di cu… - Zni2110 : RT @AdrianaSpappa: #Bassetti: noi oggi in ospedale, grazie ai vaccini, abbiamo molti soggetti vaccinati che hanno una semplice positività a… - magiua : RT @Valenti44837922: Bassetti: 'noi oggi in ospedale, grazie ai vaccini, abbiamo molti soggetti vaccinati che hanno una semplice positività… - 1237171aa : RT @Valenti44837922: Bassetti: 'noi oggi in ospedale, grazie ai vaccini, abbiamo molti soggetti vaccinati che hanno una semplice positività… - Zampaglion : RT @Valenti44837922: Bassetti: 'noi oggi in ospedale, grazie ai vaccini, abbiamo molti soggetti vaccinati che hanno una semplice positività… -