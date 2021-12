Vaccinazioni Covid: l'Asur va in cerca di sette nuovi Hub e chiama a raccolta anche i privati (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ANCONA - Dopo aver somministrato 2,6 milioni di dosi, immunizzato oltre un milione di marchigiani e coperto già un terzo di loro con la dose booster , l'Asur Marche ha avviato la vaccinazione ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ANCONA - Dopo aver somministrato 2,6 milioni di dosi, immunizzato oltre un milione di marchigiani e coperto già un terzo di loro con la dose booster , l'Marche ha avviato la vaccinazione ...

Advertising

myrtamerlino : A #Palermo un'infermiera faceva false vaccinazioni dietro compenso per fornire #greenpass falsi. È stata arrestata… - myrtamerlino : Solo 15 Paesi africani su 54 hanno superato il 10% di vaccinazioni. Proprio lì dove è nata #Omicron. Come pensiamo… - chetempochefa : Domenica per l’ultima puntata del 2021 di #CTCF non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Ministro della Salute… - MariaAn74105775 : RT @myrtamerlino: A #Palermo un'infermiera faceva false vaccinazioni dietro compenso per fornire #greenpass falsi. È stata arrestata insie… - CeciliaCorradi : RT @RobiVil: La scheda sulle Controindicazioni alle vaccinazioni covid di @dottoremaevero credo sia una delle cose più importanti che ho sc… -