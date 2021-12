Usura: sequestrati beni per 1,2 milioni di euro dalla GdF di Napoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) , possedevano 6 appartamenti e rapporti con 5 banche Possedevano 6 appartamenti e rapporti con 5 banche. Marito e moglie insieme, però, non potevano giustificare il consistente patrimonio posseduto e per questo, il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione oggi a un sequestro preventivo dei beni della Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) , possedevano 6 appartamenti e rapporti con 5 banche Possedevano 6 appartamenti e rapporti con 5 banche. Marito e moglie insieme, però, non potevano giustificare il consistente patrimonio posseduto e per questo, il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione oggi a un sequestro preventivo deidella

