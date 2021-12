Usa, via libera della Fda alla pillola anti-Covid di Pfizer. L’azienda: «Pronti per le consegne immediate» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Via libera della Food and Drug Administration statunitense alla pillola contro il Coronavirus prodotta da Pfizer. Si tratta del primo farmaco in compresse da poter assumere dai malati di Covid-19 nelle cure domestiche. Secondo uno studio svolto dalla stessa casa farmaceutica, la pillola antivirale Paxlovid «ha ridotto i ricoveri e i decessi tra le persone a rischio di quasi il 90% quando è stata assunta nei primi giorni dopo la comparsa dei sintomi». I test sono stati svolti su un campione di oltre 2.200 soggetti e hanno confermato i risultati stimati nelle ricerche preliminari. Dopo l’okay da parte della Fda alla pillola, L’azienda farmaceutica ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ViaFood and Drug Administration statunitensecontro il Coronavirus prodotta da. Si tratta del primo farmaco in compresse da poter assumere dai malati di-19 nelle cure domestiche. Secondo uno studio svolto dstessa casa farmaceutica, lavirale Paxlovid «ha ridotto i ricoveri e i decessi tra le persone a rischio di quasi il 90% quando è stata assunta nei primi giorni dopo la comparsa dei sintomi». I test sono stati svolti su un campione di oltre 2.200 soggetti e hanno confermato i risultati stimati nelle ricerche preliminari. Dopo l’okay da parteFdafarmaceutica ...

Advertising

fattoquotidiano : L’Agenzia americana del farmaco ha dato il via libera alla commercializzazione negli Usa del Paxlovid, la pillola a… - limesonline : ???? Il mondo oggi Un casus belli per la Russia, le parole di Draghi e altre notizie interessanti via… - alan19_88 : RT @fattoquotidiano: L’Agenzia americana del farmaco ha dato il via libera alla commercializzazione negli Usa del Paxlovid, la pillola anti… - ParliamoDiNews : Pillola anti-Covid di Pfizer: via libera degli Usa al farmaco Paxlovid. Ecco chi potrà assumerla - Il Fatto Quotidi… - dario_dioni : RT @Radio1Rai: ??#Usa Via libera della #FDA alla pillola per il #Covid di Pfizer che diventa così il primo farmaco da poter assumere a casa… -