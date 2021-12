Uomini e Donne, sfida di ballo tra Gemma Galgani e Tina Cipollari (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gara di ballo a Uomini e Donne La puntata di oggi, 22 dicembre 2021, di Uomini e Donne ha avuto inizio con una avvincente e simpatica gara di ballo tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ci è voluto un po’ per scegliere le canzoni sulle quali si sarebbero dovute esibire, ma alla fine i brani L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gara diLa puntata di oggi, 22 dicembre 2021, diha avuto inizio con una avvincente e simpatica gara ditra. Ci è voluto un po’ per scegliere le canzoni sulle quali si sarebbero dovute esibire, ma alla fine i brani L'articolo proviene da Novella 2000.

