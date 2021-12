Uomini e Donne, oggi l’ultima puntata prima delle feste natalizie (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ultima puntata prima delle feste di Natale. Anche Uomini e Donne va in vacanza, come ogni anno. Niente di strano infatti: da sempre la trasmissione condotta da Maria De Filippi si concede qualche giorno di stop in concomitanza con le feste natalizie, per lasciare spazio alla programmazione dedicata all’evento. oggi, mercoledì 22 dicembre, sarà l’ultimo giorno di Uomini e Donne prima del Natale. Una vacanza che durerà all’incirca due settimane: il programma tornerà infatti, allo stesso orario e naturalmente sullo stesso canale, a partire da lunedì 10 gennaio. Ci sarà da attendere quindi per capire come continueranno le vicende relative ai protagonisti del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ultimadi Natale. Ancheva in vacanza, come ogni anno. Niente di strano infatti: da sempre la trasmissione condotta da Maria De Filippi si concede qualche giorno di stop in concomitanza con le, per lasciare spazio alla programmazione dedicata all’evento., mercoledì 22 dicembre, sarà l’ultimo giorno didel Natale. Una vacanza che durerà all’incirca due settimane: il programma tornerà infatti, allo stesso orario e naturalmente sullo stesso canale, a partire da lunedì 10 gennaio. Ci sarà da attendere quindi per capire come continueranno le vicende relative ai protagonisti del ...

Advertising

MSF_ITALIA : Non potete chiudere gli occhi di fronte a queste immagini. Ai confini d'Europa, donne, uomini e bambini vengono res… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - Mov5Stelle : Il #SalarioMinimo può ridurre le disuguaglianze di trattamento economico e contrattuale tra donne e uomini nel mond… - FinallyMichele : RT @Smgii1908: Le donne perdono troppo tempo su twitter e trascorrono troppo poco tempo in cucina. È tra i fornelli che dovete cercare l'ap… - AnicaAcademy : #AnicaAcademy partecipa alla quinta edizione di #afiancodelcoraggio, il premio ideato da @RocheItalia per celebrare… -