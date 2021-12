Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 22/12/21 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E niente, persino nell’ultima puntata di Uomini e Donne prima della pausa natalizia Maria De Filippi non ci ha risparmiato quei due pacchi regalo di Armando Incarnato e Biagio Di Maro. Più pacchi che regalo, a dir la verità. Due tizi a cui ormai abbiamo capito che tutto è concesso. Il primo che registra illecitamente le telefonate e le usa per tenere in pugno le persone, ma il dito lo puntiamo contro chi non dà il permesso per ascoltare, mica contro di lui. Il secondo che ha fatto manco troppo velatamente capire che si scoccia se deve pagare le cene alle dame senza ottenere nulla in cambio, e che quando non lo ottiene passa senza troppe remore alla vittima successiva, senza che nessuno gli faccia notare che un comportamento del genere non solo è un filino disgustoso e maschilista ma non rispecChia manco troppo quello ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E niente, persino nell’ultimadiprima della pausa natalizia Maria De Filippi non ci ha risparmiato quei due pacchi regalo di Armando Incarnato e Biagio Di Maro. Più pacchi che regalo, a dir la verità. Due tizi a cui ormai abbiamo capito che tutto è concesso. Il primo che registra illecitamente le telefonate e le usa per tenere in pugno le persone, ma il dito lo puntiamo contro chi non dà il permesso per ascoltare, mica contro di lui. Il secondo che ha fatto manco troppo velatamente capire che si scoccia se deve pagare le cene alle dame senza ottenere nulla in cambio, e che quando non lo ottiene passa senza troppe remore alla vittima successiva, senza che nessuno gli faccia notare che un comportamento del genere non solo è un filino disgustoso e maschilista ma non rispecmanco troppo quello ...

