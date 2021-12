Uomini e Donne anticipazioni: ultime puntante prima di Natale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quelle in onda in questi giorni sono le ultime puntate di Uomini e Donne, prima che il Natale e i film a lui dedicati prendendo il posto del dating show di Maria De Filippi. Cosa succederà nelle ultime puntate del dating show? Oggi, mercoledì 22 dicembre, tornerà una nuova puntata di Uomini e Donne. Il famoso dating show di Maria De Filippi si prepara ad andare in stop per le vacanze natalizie e, infatti, le vicende che riguardano cavalieri, dame, tronisti e corteggiatori di questa stagione stanno per concludersi. L’appuntamento odierno, così, riserverà al pubblico moltissime sorprese e, in particolare, la protagonista di oggi sarà Gemma Galgani. La donna, tornata dopo una lunga lontananza, sta conoscendo sia Leonardo che Stefano. Come andranno le ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quelle in onda in questi giorni sono lepuntate diche ile i film a lui dedicati prendendo il posto del dating show di Maria De Filippi. Cosa succederà nellepuntate del dating show? Oggi, mercoledì 22 dicembre, tornerà una nuova puntata di. Il famoso dating show di Maria De Filippi si prepara ad andare in stop per le vacanze natalizie e, infatti, le vicende che riguardano cavalieri, dame, tronisti e corteggiatori di questa stagione stanno per concludersi. L’appuntamento odierno, così, riserverà al pubblico moltissime sorprese e, in particolare, la protagonista di oggi sarà Gemma Galgani. La donna, tornata dopo una lunga lontananza, sta conoscendo sia Leonardo che Stefano. Come andranno le ...

