Uomini e Donne anticipazioni 22 dicembre: Gemma e Tina si sfidano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Oggi, mercoledì 22 dicembre, andrà in onda l’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi, infatti, si appresta a chiudere i battenti per circa due settimane in vista delle festività natalizie. L’appuntamento odierno, dunque, sarà l’ultimo prima delle feste e non mancheranno momenti divertenti ed esilaranti. Scopriamo tutto quello che accadrà. Sfida di ballo tra Gemma e Tina a Uomini e Donne Nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo a momenti molto divertenti che vedranno come protagoniste Gemma Galgani e Tina Cipollari. Le due acerrime nemiche si cimenteranno in una sfida a colpi di passi di danza. La scorsa puntata si è conclusa con la Cipollari che si è ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Oggi, mercoledì 22, andrà in onda l’ultima puntata dell’anno di. Il programma di Maria De Filippi, infatti, si appresta a chiudere i battenti per circa due settimane in vista delle festività natalizie. L’appuntamento odierno, dunque, sarà l’ultimo prima delle feste e non mancheranno momenti divertenti ed esilaranti. Scopriamo tutto quello che accadrà. Sfida di ballo traNella puntata di oggi diassisteremo a momenti molto divertenti che vedranno come protagonisteGalgani eCipollari. Le due acerrime nemiche si cimenteranno in una sfida a colpi di passi di danza. La scorsa puntata si è conclusa con la Cipollari che si è ...

