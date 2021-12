Uomini e Donne, anticipazioni 22 Dicembre 2021 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5 l’ultima puntata di Uomini e Donne del 2021: ecco cosa vedremo Questo pomeriggio, alle 14.45 su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne del 2021. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà in palinsesto il 10 Gennaio 2022. Nella puntata odierna, ampio spazio sarà dedicato a Gemma Galgani: la dama torinese, dopo essersi lanciata in una sfida molto particolare contro la sua acerrima nemica Tina Cipollari, continuerà la conoscenza dei suoi due pretendenti, Leonardo e Stefano. Nuovi pretendenti dovrebbero poi giungere in studio anche per Ida Platano, ancora scottata dalla fine burrascosa della sua frequentazione con Diego il quale, non molte puntate fa, ha rifiutato l’invito della dama a lasciare insieme lo ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5 l’ultima puntata didel: ecco cosa vedremo Questo pomeriggio, alle 14.45 su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata didel. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà in palinsesto il 10 Gennaio 2022. Nella puntata odierna, ampio spazio sarà dedicato a Gemma Galgani: la dama torinese, dopo essersi lanciata in una sfida molto particolare contro la sua acerrima nemica Tina Cipollari, continuerà la conoscenza dei suoi due pretendenti, Leonardo e Stefano. Nuovi pretendenti dovrebbero poi giungere in studio anche per Ida Platano, ancora scottata dalla fine burrascosa della sua frequentazione con Diego il quale, non molte puntate fa, ha rifiutato l’invito della dama a lasciare insieme lo ...

