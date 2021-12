UnoMattina in famiglia, Monica Setta pubblica una foto sui social ma Timperi e la Muccitelli non … (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Più volte è capitato di leggere che tra i conduttori di UnoMattina in famiglia in realtà non vi sia un buon rapporto ma al contrario al di fuori delle telecamere addirittura non scorrerebbe buon sangue. Voci che nel tempo si sono placate ma che adesso sono tornate ad essere piuttosto insistenti. Ma, come mai? A far nascere i dubbi è un particolare post condiviso sui social proprio da Monica Setta che ha catturato l’attenzione dei suoi followers. Lo scatto social di Monica Setta fa discutere Ormai da diverse settimane in molti si domandano se tra i conduttori di UnoMattina in famiglia i rapporti siano freddi e distaccati oppure no. A mettere un freno a tali voci ci aveva pensato proprio Monica ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Più volte è capitato di leggere che tra i conduttori diinin realtà non vi sia un buon rapporto ma al contrario al di fuori delle telecamere addirittura non scorrerebbe buon sangue. Voci che nel tempo si sono placate ma che adesso sono tornate ad essere piuttosto insistenti. Ma, come mai? A far nascere i dubbi è un particolare post condiviso suiproprio dache ha catturato l’attenzione dei suoi followers. Lo scattodifa discutere Ormai da diverse settimane in molti si domandano se tra i conduttori diini rapporti siano freddi e distaccati oppure no. A mettere un freno a tali voci ci aveva pensato proprio...

Advertising

BaritaliaNews : Monica Setta senza mezzi termini: “Il clima che si respira a Unomattina in famiglia è …” - fabriziomico : È quella parte che, fosse per Milly Carlucci, andrebbero avanti fino a Unomattina in Famiglia...… - Gianell71976544 : @BeppeGiulietti @Artventuno @ZiaLulli1 @FnsiSocial @USIGRai @vditrapani @CarloVerdelli @nelloscavo @PBerizzi… - federicadestr : RT @italianangels: Kither Biotech #portfolio #IAG Alessandra Ghigo ospite nella principale trasmissione nazionale del mattino per sensibili… - italianangels : Kither Biotech #portfolio #IAG Alessandra Ghigo ospite nella principale trasmissione nazionale del mattino per sens… -