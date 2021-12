Uno studio italiano spiega perchè il virus fa perdere il respiro e descrive il meccanismo che danneggia i polmoni Nuove possibili terapie in futuro

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Covid lascia i pazienti senzae aggredisce i. Ma perché? Si liberano nel torrente ematico molecole che distruggono l’elastina, proteina responsabile dell’elasticità di organi e tessuti. Ine hanno particolarmente bisogno per espandersi e retrarsi. Senza elastina, le funzionalità respiratorie sono compromesse e spesso irrecuperabili. Un gruppo di ricercatori Unimore ha identificato alcuni dei processi molecolari attraverso i quali ille cellule e i tessuti dei pazienti. Loapparso sulla prestigiosa rivista scientifica Europoean Journal of Immunology,il ruolo dei granulociti neutrofili durante l’infiammazione acuta. Il team, coordinato dal prof. Andrea Cossarizza con Lara Gibellini, Rebecca Borella e Sara De ...

Advertising

istsupsan : ??IL 23% DEGLI ITALIANI HA UN'ALFABETIZZAZIONE SANITARIA INSUFFICIENTE ??quasi una persona su quattro, 'health liter… - rtl1025 : ?? Due dosi del #vaccino anti-Covid di #Pfizer offrono circa il 70% di protezione contro la malattia grave da varian… - anna2482003 : @kmatteo @LucianoMazzocca @ChiamamiGG (Oppure lo capiscono solo quelli con un deficit? Chi lo sa! Bisognerebbe far… - moondie_as : @francescaturnu @ArgentineBlood L’improvvisazione fatta ad amici,non quella seria per cui si richiede uno studio pr… - VincenzaSMF : RT @HANIA243474887: Ammiocuggino chiede: abbiamo uno studio clinico “ben condotto” che dimostri inequivocabilmente l’efficacia di uno di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno studio

iLMeteo.it

Lo rivela, pubblicato sul Journal of Neuroscience, condotto dagli scienziati dell'Università libera di Berlino, che hanno analizzato il modo in cui il cervello femminile reagisce agli ...... probabilmente un calo dei redditi e un conseguente adeguamento dei costi dello, con la ... abbiamo bisogno di imparare a conoscere meglio le nostre platee e di munirci distrumentario, che ...Sette mesi, 210 giorni, 30 settimane. È il lasso di tempo che la Provincia di Rimini ha concesso al super esperto per immaginare i contorni di una nuova Marecchiese. Uno studio di fattibilità capace d ...A Varenna è pronto il progetto per trasformare il torrente più breve d’Italia in un’attrazione con tanto di guide e percorso protetto ...