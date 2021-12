Una Vita: Marcos decide di rivelare tutto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le trame dell’episodio rivelano che, Marcos soddisfa la richiesta di Felicia e le racconta del legame passato con i Quesada. felicia e MarcosUna nuova puntata attende i fan di Una Vita. Le anticipazioni relative all’appuntamento di oggi ci svelano che Marcos finalmente diciderà di rivelare tutto a Felicia. Nei gironi precedenti sua moglie ha notato nel compagno una certa preoccupazione e per questo motivo più volte gli ha chiesto quale fosse la sua ansia. Di conseguenza, il padre di Anabel vuoterà il sacco sui Quesada. Ma andiamo a vedere i dettagli. Una Vita: guai in vista per Marcos e Anabel Come già anticipato Natalia e Aurelio, sono giunti ad Acacias perchè hanno un conto in sospeso con Marcos. I due conoscono da ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le trame dell’episodio rivelano che,soddisfa la richiesta di Felicia e le racconta del legame passato con i Quesada. felicia eUna nuova puntata attende i fan di Una. Le anticipazioni relative all’appuntamento di oggi ci svelano chefinalmente diciderà dia Felicia. Nei gironi precedenti sua moglie ha notato nel compagno una certa preoccupazione e per questo motivo più volte gli ha chiesto quale fosse la sua ansia. Di conseguenza, il padre di Anabel vuoterà il sacco sui Quesada. Ma andiamo a vedere i dettagli. Una: guai in vista pere Anabel Come già anticipato Natalia e Aurelio, sono giunti ad Acacias perchè hanno un conto in sospeso con. I due conoscono da ...

