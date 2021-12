Una vita anticipazioni: Genoveva ha un nuovo piano e incastra Ramon (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Siete pronti per scoprire quello che succederà nella puntata di Una vita in onda il 23 dicembre 2021? Credete alle parole di Felipe e pensate che abbia davvero perso la memoria o anche voi, proprio come sta facendo Genoveva, sospettate dell’avvocato? La Salmeron è travolta dai dubbi: alcune delle cose dette da Felipe negli ultimi giorni non l’hanno affatto convinta e ha paura che suo marito possa ricordare tutto di quello che è successo con Marcia. I due però non immaginano che a pochi passi da loro ci sia un altro uomo che ha qualcosa a che fare con tutta questa storia: il finto Santiago, ossia Ismael che ha lasciato Cuba e da giorni si nasconde ad Acacias 38. Antonito intanto ha ricevuto una strana lettera della quale, sembra non voler parlare con nessuno… Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 dicembre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Siete pronti per scoprire quello che succederà nella puntata di Unain onda il 23 dicembre 2021? Credete alle parole di Felipe e pensate che abbia davvero perso la memoria o anche voi, proprio come sta facendo, sospettate dell’avvocato? La Salmeron è travolta dai dubbi: alcune delle cose dette da Felipe negli ultimi giorni non l’hanno affatto convinta e ha paura che suo marito possa ricordare tutto di quello che è successo con Marcia. I due però non immaginano che a pochi passi da loro ci sia un altro uomo che ha qualcosa a che fare con tutta questa storia: il finto Santiago, ossia Ismael che ha lasciato Cuba e da giorni si nasconde ad Acacias 38. Antonito intanto ha ricevuto una strana lettera della quale, sembra non voler parlare con nessuno… Una: la trama di domani 23 dicembre ...

