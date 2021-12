Una Vita, anticipazioni 23 dicembre: nuovo scontro tra Marcos e Aurelio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 23 dicembre: nuova puntata, nuove vicende! Scopriamole! Una Vita, anticipazioni 23 dicembre: offerta importante per Antonito e lui ne parla con Miguel Antonito ha ricevuto un’importante proposta politica, ma non sa non sa che fare, e lo dice a Miguel. Questi gli darà qualche consiglio? Marcos minaccia Aurelio Marcos ed Aurelio hanno un altro scontro. Il Bacigalupe garantisce al nemico che darà una risposta alla lettera che ha ricevuto da suo padre, Salustiano, e ammonisce il fratello di Natalia di stare lontano da Anabel. Come andrà a finire? Qualcosa sappiamo da precedenti spoiler. anticipazioni spagnole: Natalia sta per baciare Antonito! Lolita scopre il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una23: nuova puntata, nuove vicende! Scopriamole! Una23: offerta importante per Antonito e lui ne parla con Miguel Antonito ha ricevuto un’importante proposta politica, ma non sa non sa che fare, e lo dice a Miguel. Questi gli darà qualche consiglio?minacciaedhanno un altro. Il Bacigalupe garantisce al nemico che darà una risposta alla lettera che ha ricevuto da suo padre, Salustiano, e ammonisce il fratello di Natalia di stare lontano da Anabel. Come andrà a finire? Qualcosa sappiamo da precedenti spoiler.spagnole: Natalia sta per baciare Antonito! Lolita scopre il ...

