Una vita, anticipazioni 22 dicembre: Marcos soddisfa una richiesta di Felicia

Tempo di confessioni ad Una vita. Nella puntata di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, Marcos Bacigalupe deciderà di soddisfare la richiesta di sua moglie Felicia e le racconterà ciò che lo ha legato in passato ai Quesada. Poco dopo, rassicurerà Miguel sul conto di Aurelio, ma lui chiederà spiegazioni ad Anabel. Infine, Antoñito riceverà una lettera misteriosa da parte del congresso e si chiederà che cosa possano mai volere da lui.

Una vita, trama 22 dicembre: Marcos dirà a Felicia il motivo che lo ha legato ai Quesada

Felicia, dopo aver assistito alla quasi rissa tra Miguel Olmedo e Aurelio Quesada nel corso della festa di nozze con Marcos che ha poi interrotto l'alterco tra i due, ...

