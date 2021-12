Una risata vi seppellirà

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Kim Jong Un, osceno satrapo comunista nordcoreano, avrebbe imposto 11 giorni di “quaresima” nazionale, nel corso dei quali la popolazione del luogo “non potrà ridere”. Un editto per rendere omaggio alla memoria del predecessore scomparso, il genitore già comandante supremo prima di lui, così fino a risalire al nonno, Kim Il Sung, dalla dinastia familiare e familista ritenuto Padre della Corea comunista, scintilla genetica fondante. Paradossi di una tirannide assoluta, in questo caso addirittura, appunto, “comunista”. Un potere ereditario per mandato feudale, divino, fossile di un’ideologia mortuaria che lì sopravvive come insetto imprigionato nell’ambra nera del delirio marxista- leninista, dottrina scandita da un pensiero paranoico mortuario, posto che Marx e Lenin ebbero mai modo di incontrarsi di persona per collazionare insieme, metti, “Il Manifesto” con le “Tesi di Aprile”. In ...