"Una nuova tempesta". Omicron, uno choc: cosa sta per accadere. E il caso-Corea del Sud terrorizza il mondo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La variante Omicron sembra star prendendo piede in tutto il mondo. In modo brutale, spaventoso, netto. Forse anche in Italia: si pensi ai 31mila contagi della vigilia, record dell'anno, con 153 morti che si teme diventino molti di più nei prossimi 10-20 giorni. Ufficialmente, da noi Omicron ancora non è dominante, ma il timore è che questo tipo di percezione sia diretta conseguenza del basso numero di sequenziamenti che effettuiamo. Insomma, staremo a vedere ma come dimostrano le misure allo studio del governo e che saranno approvate domani, giovedì 23 dicembre, in Consiglio dei ministri, le prospettive sembrano essere assai negative. Ed in questo contesto, una dose-extra di terrore e pessimismo, arriva direttamente dall'Oms, secondo cui "una nuova tempesta sta arrivando in Europa", testuali ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La variantesembra star prendendo piede in tutto il. In modo brutale, spaventoso, netto. Forse anche in Italia: si pensi ai 31mila contagi della vigilia, record dell'anno, con 153 morti che si teme diventino molti di più nei prossimi 10-20 giorni. Ufficialmente, da noiancora non è dominante, ma il timore è che questo tipo di percezione sia diretta conseguenza del basso numero di sequenziamenti che effettuiamo. Insomma, staremo a vedere ma come dimostrano le misure allo studio del governo e che saranno approvate domani, giovedì 23 dicembre, in Consiglio dei ministri, le prospettive sembrano essere assai negative. Ed in questo contesto, una dose-extra di terrore e pessimismo, arriva direttamente dall'Oms, secondo cui "unasta arrivando in Europa", testuali ...

Advertising

VittorioSgarbi : Cercherò di fare il ministro dei Beni Culturali in tempo utile per impedire che demoliscano San Siro che è un monum… - RobertoBurioni : Forse non sapevate che nel 1921 quasi tutti i sopravvissuti alla “spagnola” erano immuni contro il virus H1N1 che l… - fattoquotidiano : L’ex premier Matteo Renzi e la Soka Gakkai, uno dei principali istituti buddisti in Italia, sono i protagonisti di… - RougeAlessandro : Mondo Padano è in edicola fino a giovedì 23 dicembre con una nuova ricchissima edizione. La prima pagina del dorso… - RLubertino : RT @Luca__Pagani: Tenete duro, anche se il governo cerca di renderci la vita ogni giorno più difficile. Quando la psicopandemia sarà finita… -