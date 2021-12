Un posto di Napoli dove non siete mai stati e che ora potete scoprire: la Galleria del Tempo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In Tempo per Natale si è inaugurato a Napoli un nuovo museo dedicato alla sua storia millenaria. È la Galleria del Tempo, un percorso multimediale per orientarsi nella visita della città attraverso proiezioni, testi e immagini, e impreziosito da significative opere e reperti originali provenienti da diversi luoghi del centro storico. Il nuovo spazio espositivo si trova all’interno di Palazzo Reale, in piazza Plebiscito. Più precisamente, si organizza in 1800 metri quadrati lungo le suggestive Scuderie Borboniche recentemente restaurate. Il biglietto costa solo 6 euro. La mostra sarà permanente e conduce il visitatore in un viaggio nella storia della città di Napoli attraverso i secoli, a partire dall’età greco-romana fino ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021)di lettura: 2 minuti– Inper Natale si è inaugurato aun nuovo museo dedicato alla sua storia millenaria. È ladel, un percorso multimediale per orientarsi nella visita della città attraverso proiezioni, testi e immagini, e impreziosito da significative opere e reperti originali provenienti da diversi luoghi del centro storico. Il nuovo spazio espositivo si trova all’interno di Palazzo Reale, in piazza Plebiscito. Più precisamente, si organizza in 1800 metri quadrati lungo le suggestive Scuderie Borboniche recentemente restaurate. Il biglietto costa solo 6 euro. La mostra sarà permanente e conduce il visitatore in un viaggio nella storia della città diattraverso i secoli, a partire dall’età greco-romana fino ...

