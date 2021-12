Un Posto al Sole Anticipazioni | Puntate 27-30 Dicembre 2021 | Patrizio e Rossella si Riavvicinano!

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)UnalTramada lunedì 27 a giovedì 30e anteprime prossime storyline. Ross e Pat vicinissimi!Unal, delusa dalla sua situazione sentimentale, si riavvicina a. I due condividono un momento di forte vicinanza. Bice, Guido, Mariella e Silvia si preparano ad un Capodanno… esplosivo! Nel frattempo, Lara capisce che i suoi sforzi verso Roberto sono tutti inutili! Le anteprime di Upas sono pronte a catapultarci in vicende più che appassionanti! Pronti a scoprire cosa hanno in serbo per noi i nuovi appuntamenti? LeUnal, sulla trama delle ...

Advertising

cestlaviemacher : RT @wilmington_girl: Riassunto ultimi giorni:Alessandro ruba il posto di Giacomo vicino a Sole x poi dire a tutta la casa che lei lo abbrac… - wilmington_girl : Riassunto ultimi giorni:Alessandro ruba il posto di Giacomo vicino a Sole x poi dire a tutta la casa che lei lo abb… - swtrxner : @mparocazzfra si vede “posto a sole puntata autodescritta” - yosvmite : ho la sensazione che finirà come un posto al sole,la cosa mi preoccupa - AGR_web : Sant'Egidio, la campagna 'Aggiungi un posto a tavola' per il pranzo di Natale Famiglie monoreddito, lavoratori prec… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

... anche se il terzetto di testa composto da Reggiana e Modena in vetta e Cesena al terzoè ... Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Papa, D'Eramo; Del, Rolfini, Faggioli. ...Sfida importante tra due formazioni che stanno provando a ritagliarsi unalnella corsa del girone B. Curiosa la situazione della Lucchese che nelle ultime quattro partite disputate ha ...Essere liberi da impegni, schemi e orari da rispettare; riscoprire il piacere dello stare insieme, in una dimensione nuova e condivisa; decidere come ...CAMPODARSEGO (PADOVA) - Malore al volante, schianto e traffico al collasso. Incidente stradale oggi, 22 dicembre, alle 14 nella zona industriale di Campodarsego all'altezza di via Pigafetta.