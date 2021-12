Un italiano su venti pensa che il Covid non esista, ma il pensiero irrazionale non è una novità (Di mercoledì 22 dicembre 2021) di Valerio Pocar Le cronache riportano i risultati di un’indagine del Censis sull’irrazionalità che “avrebbe pervaso” la società italiana, senza distinzione tra persone colte e incolte, vecchi e giovani, uomini e donne. Veniamo a sapere che un italiano su venti pensa che il Covid non esista, che un italiano su tre pensa che i vaccini siano sperimentali e che la popolazione stia facendo da cavia e uno su sei che siano inutili. Difficile parlare semplicemente di disinformazione, quando un italiano su otto è convinto che la scienza porti più danni che benefici. Se i due terzi degli italiani che pensano che il potere reale in questo Paese sia concentrato in poche mani di politici, affaristi e burocrati potrebbero anche avere qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) di Valerio Pocar Le cronache riportano i risultati di un’indagine del Censis sull’irrazionalità che “avrebbe pervaso” la società italiana, senza distinzione tra persone colte e incolte, vecchi e giovani, uomini e donne. Veniamo a sapere che unsuche ilnon, che unsu treche i vaccini siano sperimentali e che la popolazione stia facendo da cavia e uno su sei che siano inutili. Difficile parlare semplicemente di disinformazione, quando unsu otto è convinto che la scienza porti più danni che benefici. Se i due terzi degli italiani cheno che il potere reale in questo Paese sia concentrato in poche mani di politici, affaristi e burocrati potrebbero anche avere qualche ...

Advertising

wejirdness : 26% con venti persone al televoto il pubblico italiano lullizzato dedico questa vittoria a Franco Bortuzzo eh già f… - MaregaStefano : @Cartabellotta Ma per favore, che anche solo la mascherina la porterà correttamente un italiano su venti.... - Gino08235904 : @NicolaPorro 9) erogarono a un gruppo di 'ricercatori italiani' circa 20 milioni di euro per ricercare e formulare… - archimedix73 : @Noovle_SpA Italiano? Di nome ma di fatto No facendo parte del gruppo tim che è controllata a maggioranza francese… - totta91 : Due volte in venti minuti…è questo che vogliamo far vedere al pubblico italiano? Che è normale stare con la mascher… -