Ultime Notizie Roma del 22-12-2021 ore 12:10 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in attesa di ulteriori stretta di Natale Corte tamponi covid Iper italiani quasi 852 Mila in 24 ore con un altro milione di Green Park scaricati intanto nuovo record di casi oltre 30.000 153 vittime positività al 3,6% polemica nella scuola il ministro dell’istruzione Bianchi l’allungamento delle vacanze natalizie una misura sbagliata i positivi nelle scuole sono sotto lo 0 e 50% entro gennaio le modalità della maturità 2022 esame serio tenendo conto della situazione in atto dopo il via libera di Emma Oggi riunione straordinaria vista sul vaccino Novalac una nuova tempesta sta arrivando in Europa con la variante che entro poche settimane dominerà in più paesi spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull’orlo del baratro l’allarme arriva dalla MS cui ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in attesa di ulteriori stretta di Natale Corte tamponi covid Iper italiani quasi 852 Mila in 24 ore con un altro milione di Green Park scaricati intanto nuovo record di casi oltre 30.000 153 vittime positività al 3,6% polemica nella scuola il ministro dell’istruzione Bianchi l’allungamento delle vacanze natalizie una misura sbagliata i positivi nelle scuole sono sotto lo 0 e 50% entro gennaio le modalità della maturità 2022 esame serio tenendo conto della situazione in atto dopo il via libera di Emma Oggi riunione straordinaria vista sul vaccino Novalac una nuova tempesta sta arrivando in Europa con la variante che entro poche settimane dominerà in più paesi spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull’orlo del baratro l’allarme arriva dalla MS cui ...

