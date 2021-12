Ultime Notizie Roma del 22-12-2021 ore 11:10 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon anno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente l’emergenza trovi bene primo piano La direttrice esecutiva delle malattie zia del farmaco Europea commenta l’aumento dei contagi Nel continente ad un anno dalla prima colazione del vaccino non avrei creduto ci trovassimo ancora in un’epidemia Ma come tutti sapete la situazione rimane estremamente preoccupante La variante omicron spiega è diventata predominante in un numero crescente di paesi certo aggiunge vaccini e trattamenti siamo molto più preparati dell’anno scorso siamo pronti ad adattare i fiori e trattamenti Se necessario poi lancia un appello ad aumentare le vaccinazioni le dosi Booster Intanto in italiano il bilancio di 30798 dispositivi individuati 153 le vittime in un giorno per trovare un numero di morti superiori si deve ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon anno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente l’emergenza trovi bene primo piano La direttrice esecutiva delle malattie zia del farmaco Europea commenta l’aumento dei contagi Nel continente ad un anno dalla prima colazione del vaccino non avrei creduto ci trovassimo ancora in un’epidemia Ma come tutti sapete la situazione rimane estremamente preoccupante La variante omicron spiega è diventata predominante in un numero crescente di paesi certo aggiunge vaccini e trattamenti siamo molto più preparati dell’anno scorso siamo pronti ad adattare i fiori e trattamenti Se necessario poi lancia un appello ad aumentare le vaccinazioni le dosi Booster Intanto in italiano il bilancio di 30798 dispositivi individuati 153 le vittime in un giorno per trovare un numero di morti superiori si deve ...

