Ultime Notizie Roma del 22-12-2021 ore 09:10 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale un appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno ancora al limite Enza covid in apertura di giornale ieri ci sono stati 30798 contagi in Italia è stato il dato più alto dal inizio dell’anno si sono registrati inoltre altri 153 Morti nelle Ultime 24 ore sono stati processati 851873 5 tamponi con un tasso di positività al 3,6% è il premier Mario Draghi si esprime in vista della cabina di regia che domani il 23 dicembre e deciderà le eventuali misure in restrizioni da adottare per arginare i contati e la variante o l’arrivo della stagione invernale dice il presidente del consiglio e la diffusione di omicron ci obbligano la massima cautela nella gestione dei prossimi mesi l’Italia secondo L’ultimo bollettino Come dicevamo prima supera i 30 milaquotidiani oggi l’emergenza coronavirus a ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)dailynews radiogiornale un appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno ancora al limite Enza covid in apertura di giornale ieri ci sono stati 30798 contagi in Italia è stato il dato più alto dal inizio dell’anno si sono registrati inoltre altri 153 Morti nelle24 ore sono stati processati 851873 5 tamponi con un tasso di positività al 3,6% è il premier Mario Draghi si esprime in vista della cabina di regia che domani il 23 dicembre e deciderà le eventuali misure in restrizioni da adottare per arginare i contati e la variante o l’arrivo della stagione invernale dice il presidente del consiglio e la diffusione di omicron ci obbligano la massima cautela nella gestione dei prossimi mesi l’Italia secondo L’ultimo bollettino Come dicevamo prima supera i 30 milaquotidiani oggi l’emergenza coronavirus a ...

Advertising

FcInterNewsit : La posizione del club nerazzurro dopo le notizie delle ultime ore. ?????? - sole24ore : Coronavirus, oggi in Italia altri 30.798 casi e 153 vittime, tasso di positività al 3,6%. Contagi saliti del 50% in… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Furci. Un murale per Abou: “Chissà come stai lassù…”. FOTO) è stato pubblicato su: Tempo Strett… - sulsitodisimone : RT @meteoredit: #22dicembre In arrivo #pioggia nei prossimi giorni ??? In alcune aree dell'Italia sarà abbondante come si vede nel modello q… -