Ultime news Napoli: uscito il Calendario Ufficiale 2022! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La SSC Napoli ha comunicato, sul proprio sito Ufficiale, l’uscita del nuovo Calendario Ufficiale 2022. Ad illustrarlo è Alessandro Formisano, Head of Operations, Marketing and Sales, ideatore del progetto, al fianco del tecnico azzurro Luciano Spalletti. “Quest’anno il Calendario ha un tema molto delicato che sentiamo moltissimo. Gli ultimi 18 mesi ci hanno fatto apprezzare di più alcuni valori essenziali della nostra vita, per questo abbiamo realizzato l’intero tema sui cambiamenti climatici”. “La sfida del Calendario 2022 è quella di accendere i riflettori sui cambiamenti climatici ed i loro effetti sul meraviglioso ambiente che ci circonda. I calciatori della SSCN si schierano a salvaguardia del territorio. Alla stregua di moderni paladini in difesa dell’ambiente, ci ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La SSCha comunicato, sul proprio sito, l’uscita del nuovo2022. Ad illustrarlo è Alessandro Formisano, Head of Operations, Marketing and Sales, ideatore del progetto, al fianco del tecnico azzurro Luciano Spalletti. “Quest’anno ilha un tema molto delicato che sentiamo moltissimo. Gli ultimi 18 mesi ci hanno fatto apprezzare di più alcuni valori essenziali della nostra vita, per questo abbiamo realizzato l’intero tema sui cambiamenti climatici”. “La sfida del2022 è quella di accendere i riflettori sui cambiamenti climatici ed i loro effetti sul meraviglioso ambiente che ci circonda. I calciatori della SSCN si schierano a salvaguardia del territorio. Alla stregua di moderni paladini in difesa dell’ambiente, ci ...

