Ulivieri: “Il Napoli si candida per lo Scudetto” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ulivieri: “Il Napoli si candida per lo Scudetto, Salernitana? Le regole sono chiare” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente AIAC, per parlare del Napoli, del caso Salernitana, del Consiglio Federale e di altro. Queste le sue parole: IL Napoli SI candida PER LO Scudetto “Il Napoli è lì per lo Scudetto, quindi si candida e penso possa continuare fino alla fine. -afferma Ulivieri -Ieri c’è stato un passo falso dell’Atalanta ma credo che alla fine queste prime quattro squadre saranno quelle che si contenderanno il campionato fino alla fine. Ulivieri SUL CASO SALERNITANA Caso Salernitana? Le ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 22 dicembre 2021): “Ilsiper lo, Salernitana? Le regole sono chiare” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo, presidente AIAC, per parlare del, del caso Salernitana, del Consiglio Federale e di altro. Queste le sue parole: ILSIPER LO“Ilè lì per lo, quindi sie penso possa continuare fino alla fine. -afferma-Ieri c’è stato un passo falso dell’Atalanta ma credo che alla fine queste prime quattro squadre saranno quelle che si contenderanno il campionato fino alla fine.SUL CASO SALERNITANA Caso Salernitana? Le ...

Advertising

Enzovit : Ulivieri: 'Il Napoli si candida per lo Scudetto'' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIAC - Ulivieri: 'Il Napoli si candida per lo scudetto, Salernitana? Le regole sono chiare' - susydigennaro : RT @napolimagazine: AIAC - Ulivieri: 'Il Napoli si candida per lo scudetto, Salernitana? Le regole sono chiare' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIAC - Ulivieri: 'Il Napoli si candida per lo scudetto, Salernitana? Le regole sono chiare' - napolimagazine : AIAC - Ulivieri: 'Il Napoli si candida per lo scudetto, Salernitana? Le regole sono chiare' -