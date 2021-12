Turismo in Piemonte: estate confortante, stagione invernale a rischio Omicron (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Doveva essere una stagione, quella invernale, che avrebbe sancito la piena ripresa turistica della nostra regione, tra le più colpite nel 2020. D’altro canto, tutte le località non marittime avevano sofferto, lo scorso anno, per l’avvento della pandemia, che aveva bloccato il regolare afflusso di turisti, soprattutto dall’estero. Ed il Piemonte, come noto, accoglie moltissimi visitatori provenienti al di là delle Alpi. Quest’inverno, quindi, si sperava di poter brindare alla piena ripresa dell’attività turistica, che, invece, potrebbe subire un brusco stop a causa della recente impennata di contagi. Certo, nulla è perduto. E le presenze, per quanto ovvio, saranno certamente maggiori rispetto al periodo natalizio del 2020, quando la mobilità lungo lo Stivale era decisamente limitata e la campagna vaccinale era solo alle porte. I ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Doveva essere una, quella, che avrebbe sancito la piena ripresa turistica della nostra regione, tra le più colpite nel 2020. D’altro canto, tutte le località non marittime avevano sofferto, lo scorso anno, per l’avvento della pandemia, che aveva bloccato il regolare afflusso di turisti, soprattutto dall’estero. Ed il, come noto, accoglie moltissimi visitatori provenienti al di là delle Alpi. Quest’inverno, quindi, si sperava di poter brindare alla piena ripresa dell’attività turistica, che, invece, potrebbe subire un brusco stop a causa della recente impennata di contagi. Certo, nulla è perduto. E le presenze, per quanto ovvio, saranno certamente maggiori rispetto al periodo natalizio del 2020, quando la mobilità lungo lo Stivale era decisamente limitata e la campagna vaccinale era solo alle porte. I ...

