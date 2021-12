Traffico Roma del 22-12-2021 ore 18:00 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sulla A1 Roma-napoli code a tratti per Traffico intenso tra il bivio per la A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli sul raccordo cuore interna Trionfale Prenestina in esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana sul tratto Urbano della A24 Traffico in coda uscendo da Roma tra la tangenziale il raccordo disagi anche sulla stessa tangenziale in direzione dello Stadio Olimpico qui code e rallentamenti a partire da viale Castrense a via dei Campi Sportivi verso San Giovanni file tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria molto trafficate le maggiori arterie della capitale in particolare la Flaminia la Laurentina e l’ardeatina ancora disagi su via Aurelia causa di un incidente all’altezza di via Brava proseguono ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla A1-napoli code a tratti perintenso tra il bivio per la A24Teramo e Valmontone in direzione di Napoli sul raccordo cuore interna Trionfale Prenestina in esterna tra laFiumicino e la Tuscolana sul tratto Urbano della A24in coda uscendo datra la tangenziale il raccordo disagi anche sulla stessa tangenziale in direzione dello Stadio Olimpico qui code e rallentamenti a partire da viale Castrense a via dei Campi Sportivi verso San Giovanni file tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria molto trafficate le maggiori arterie della capitale in particolare la Flaminia la Laurentina e l’ardeatina ancora disagi su via Aurelia causa di un incidente all’altezza di via Brava proseguono ...

